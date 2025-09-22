БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
"Топлофикация София" няма пари, за да...
Чете се за: 03:37 мин.
България чества 117 години от обявяването на Независимостта
Чете се за: 01:57 мин.

Европрокуратурата е внесла в съда обвинение за измама с евросредства

Десислава Апостолова
У нас
Снимка: Архив
Европейската прокуратура в София е внесла обвинителен акт в Софийския градски съд срещу заподозрян в измама, свързана с проект, съфинансиран от Европейския социален фонд (ЕСФ) и Инициативата за младежка заетост. Това съобщиха от институцията в Люксембург.

Делото се отнася до обществена поръчка, обявена от Националната агенция по заетостта на България за доставка на офис мебели за нуждите на агенцията по заетостта, финансирана по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" (2014-2020 г.)

Според разследването, подсъдимият, като представител на фирма, е предоставил невярна информация за предишния опит на фирмата, за да се класира за участие в търга. В резултат на това фирмата е получила договора през март 2020 г. на стойност около 151 000 евро (296 000 лева), от които приблизително 128 700 евро (252 000 лева) са дошли от бюджета на ЕС.

Ако бъде признат за виновен, подсъдимият може да бъде получи до осем години лишаване от свобода.

