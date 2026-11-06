Седем души са обвинени за участие в престъпна група, четирима са свързани с митническия контрол

Софийската градска прокуратура привлече като обвиняеми седем души за участие в организирана престъпна група, действала в областите Варна, Пловдив и София. Четирима от тях имат длъжностно качество във връзка с осъществяването на митнически контрол.

Разследването е образувано през месец май 2026 г. и се води от ГДБОП под ръководството и надзора на СГП. Според събраните до момента доказателства групата е действала от януари 2022 г. до 5 ноември 2026 г. с користна цел.

Шестима от обвиняемите са задържани за срок до 72 часа. Прокуратурата ще поиска от съда да им наложи постоянен арест. Седмият е с парична гаранция от 20 000 евро, като е отчетено здравословното му състояние.

Разследването продължава.