Селин Дион на корицата на "Вог", където говори открито за болестта

Канадската певица Селин Дион, която продължава да води битка с болестта, разказва за нея в първото си интервю след оповестяването на диагнозата. Тя говори откровено пред френското издание на списание "Вог". Певицата е на корицата на новия му брой.

Диагностицирана през есента на 2022 г. с рядко неврологично заболяване, известно като Синдром на скования човек, 56-годишната звезда от Квебек разкрива, че се подлага на "спортна, физическа и вокална терапия" пет дни в седмицата, по време на която работи както върху тялото, така и върху гласа си.

Запитана за възможността да се върне на сцената, певицата казва, че не е в състояние да отговори на този въпрос.

