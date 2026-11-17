Сенегал си осигури участие в Купата на африканските нации през 2027 г., без да се налага да играе в последния квалификационен кръг. „Лъвовете от Теранга“ станаха първият отбор, който си гарантира място на континенталния шампионат след победата на Мозамбик с 1:0 над Етиопия в група J.

Този резултат се оказа достатъчен за Сенегал, който има 10 точки след четири изиграни срещи. Два кръга преди края на квалификациите тимът вече не може да изпадне извън първите две позиции в групата и по този начин си осигури билет за турнира. Така Сенегал се присъединява към домакините Кения, Уганда и Танзания сред сигурните участници в надпреварата, която започва през юни 2027 г.

Класирането идва на фона на продължаващия спор около финала на предишното издание на турнира. Сенегал победи Мароко с 1:0 в двубоя за трофея през 2025 г., но впоследствие Апелативната комисия на Африканската футболна конфедерация отне титлата на тима. До това решение се стигна, след като сенегалските футболисти напуснаха терена в знак на протест срещу съдийски решения.