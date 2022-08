Сестрите Уилямс отново ще играят заедно на Ю Ес Оупън

Оствават часове преди началото на последния за годината тенис турнир от Големия шлем - Откритото първенство на САЩ. Надпреварата ще бъде последна в кариерата на Серина Уилямс.

Освен на сингъл, тя ще участва и на двойки, където нейна партньорка ще бъде сестра ѝ Винъс. Това ще бъде първо участие за сестрите заедно на двойки от повече от четири години насам.

Серина и Винъс получиха уайлдкарти за участие от Асоциацията по тенис на САЩ. Серина, която навършва 41 години следващия месец, обяви, че ще прекрати кариерата си след Ю Ес Оупън. Вероятно това е и причината тя да излезе на кортовете със своята 42-годишна сестра Винъс.

BREAKING: Sisters Venus and Serena Williams — 14-time Grand Slam winners in doubles — accepted an entry to play together at the U.S. Open, which begins Monday. https://t.co/I63QaLtGD7 pic.twitter.com/hLd7LLIIHz