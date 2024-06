Шампионката Швьонтек срещу изненадата Паолини в спор за титлата на "Ролан Гарос"

Ига Швьонтек и Жасмин Паолини ще се срещнат, за да дадат отговор на въпроса коя ще си тръгне с титлата от „Ролан Гарос“ в съботния след обед. Финалът ще противопостави действащата шампионка Швьонтек, която има на сметката си три титли от надпреварата в Париж срещу считаната за изненадата в турнира Паолини.

Полякинята няма спиране и се намира в серия от 18 поредни победи, докато италианката за първи път в своята кариера стига до шест последователни успеха.

and then there were two...



Who will become the 2024 #RolandGarros champion? pic.twitter.com/4RBG4zsa1t