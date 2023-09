Шави преподписа с Барселона до 2025 година

Испанският гранд Барселона обяви удължаване на договора на старши треньора си Шави Ернандес, който е категоричен, че го прави за да види продължаващо израстване и развитие на тима.

Според новия договор, Шави ще остане наставник на родния си клуб поне до юни 2025 година.

Той пое отбора през ноември 2021 година и спечели миналата кампания с 10 точки преднина. Но бившият полузащитник и световен шампион от 2010 година смята, че има още какво да изцеди от тези играчи.

Thank you for everything Xavi!



Here's to more titles together ️ pic.twitter.com/OtYCEzXNUE