Шифрин счупи рекорда на Вон след триумф в гигантския слалом в Кронплац

Микаела Шифрин от САЩ спечели гигантския слалом в италианския зимен център Кронплац. По този начин американката подобри постижението на сънародничката си Линдзи Вон и е вече еднолично на върха по брой победи за Световната купа при жените с 83 успеха.

Шифрин стигна безапелационно до победата в днешното състезание, след като поведе след първия манш, а във втория остави на 45 стотни зад себе си швейцарката Лара Гут-Бехрами. Трета на почетната стълбичка се нареди представителката Федерика Бриньоне. Топ 10 допълниха още словачката Петра Влъхова, французойката Теса Уорли, шведката Сара Хектор, полякинята Марина Госиеница-Даниел, новозеландката Алис Робинсън, канадката Валери Грение и италианката Марта Басино. Четири състезателки не успяха да финишират.

