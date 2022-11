Швейцария спечели първата си титла в турнира за Купата на Били Джийн Кинг в неделя, след като Белинда Бенчич победи австралийката Айла Томлянович във втория мач от финалната среща в Глазгоу и осигури крайния успех след 2:0 победи.

Джил Тайхман по-рано надделя с 6:3, 4:6, 6:3 над Сторм Сандърс, за да изведе миналогодишният финалист напред, а след това олимпийската шампионка Бенчич се наложи над Томлянович с 6:2, 6:1.

Швейцария и Австралия вече се бяха срещали на полуфиналите на миналогодишното издание на турнира в Прага, когато Бенчич и Тайхман класираха тима си за финала, спечелен от Русия.

Световната номер 12 Бенчич не беше загубила сет през цялата седмица и продължи успешната си серия си и срещу Томлянович, за да я надиграе след час и 15 минути, губейки само три гейма в мача.

В оспорвана битка между две левичарки, Тайхман доминираше в първия сет и го спечели с 6:3, но Сандърс, която се бори с контузия на крака, се съвзе от пробив във втория и изравни резултата след 6:4. Тайхман успя да пробие сервиса на Сандърс за 3:2, а след това затвори мача и срещата с 6:3 след два часа и 18 минути игра.

Sweet Swiss redemption



2021 runners-up @swiss_tennis re-write the history books with their first ever title#BJKCupFinals | @BelindaBencic pic.twitter.com/V0M1m59cPP