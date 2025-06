Виктория Томова стегна багажа на Онс Жабер на Уимбълдън

Виктория Томова заслужи място във втория кръг на Уимбълдън. Най-добрата българска тенисистка сътвори една от изненадите на старта на турнира от Големия шлем, след като елиминира Онс Жабер със 7:6 (5): 2:0 и отказване на тунизийката във втория сет.

2022 and 2023 runner up Ons Jabeur retires in #Wimbledon round 1 vs. Tomova.



She was 7-6(5), 2-0 down... pic.twitter.com/AipvSdphQs