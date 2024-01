Швьонтек беше пред отпадане, но измъкна успеха от Даниел Колинс, за да се класира за третия кръг на Australian Open

Ига Швьонтек се измъчи, но успя да пребори съпротивата на Даниел Колинс и да премине през втория кръг на Australian Open.

Световната №1 успя да спечели с 6-4, 3-6, 6-4 след 3 часа и 14 минути игра. Полякинята изоставаше с 4-1 във финалния сет, преди да спечели пет поредни гейма и да триумфира с победата на Род Лейвър Арена.

„О, боже, вече бях на летището“, пошегува се след това на корта Швьонтек.

Тя се реваншира за загубата си на полуфинала на Откритото първенство на Австралия през 2022 г. от Даниел Колинс. На същия корт преди две години Колинс победи Швьонтек с 6-4, 6-1 и достигна до първия голям финал в кариерата си.

Швьонтек удължава победната си серия до 18 последователно спечелени мача. Постижението и днес я прави шестата тенисистка след 2000 г. насам, която постига толкова поредни успеха на ниво WTA след Серина Уилямс, Жюстин Енен, Винъс Уилямс, Виктория Азаренка и Линдзи Дейвънпорт.

Швьонтек завърши мача с 36 уинъра и 35 непредизвикани грешки, въпреки че само девет от тези грешки дойдоха във финалния сет. Колинс направи 28 уинъра и 37 непредизвикани грешки, и успя да прекъсне подаването на съперничката си шест пъти.

След загубата си 30-годишната американка обяви, че този сезон ще бъде последен за нея.

"Всъщност това ще бъде последният ми сезон. Не знам точно кога ще спра, но наистина това ще бъде последният ми сезон и го очаквам с нетърпение", каза Колинс пред репортери.

В третия кръг Швьонтек ще се изправи срещу Линда Носкова. 19-годишната чехкиня се класира за първи път за мач от третия кръг на турнир от Големия шлем, след като победи Маккартни Кеслър с 6-3, 1-6, 6-4.

