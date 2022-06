Шьостром и МакИнтош грабнаха втори златни медали в Будапеща

Сара Шьостром, която печели световни титли през последните 13 години, и Съмър МакИнтош, която го прави от четири дни, стигнаха до вторите си златни медали през седмицата в Будапеща.

Шьостром, 28-годишната шведка, която триумфира на 50 м бътерфлай по-малко от 24-часа по-рано, добави и златото на 50 м свободен стил, нейното десето златно отличие от световни първенства. МакИнтош, 15-годишната канадка, удържа 16-годишната Кейти Граймс за триумфа на 400 м съчетано.

МакИнтош, която спечели златото на 200 м бътерфлай в сряда, завоюва четвъртия си медал в унгарската столица с време 4:32.04 сек. Граймс остана на 0.63 сек от шампионката, докато друга американка – Ема Уейънт, се окичи с бронза, пред действащата шампионка и представителка на домакините Катинка Хошу. Шьостром финишира спринта си за 23.98 сек, на 0.20 сек пред полякинята Катаржина Васик, а бронзът бе поделен между Мег Харис от Австралия и американката Ерика Браун. Шведката грабна първата си европейска титла на 14 и първото си злато от световни първенства година по-късно. Това беше 20-ият й медал от шампионати на планетата.

First Equalled Bronze Medal of the World Champs!



Check out the result of the 50m Freestyle FINALhttps://t.co/eEVzOcCqEp pic.twitter.com/UBaDAvXPNE