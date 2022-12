Сидни Маклафлин-Левроун и Арманд Дуплантис са №1 в леката атлетика

Световната рекордьорка на 400 метра с препятствия Сидни Маклафлин-Левроун и безспорният №1 в овчарския скок Арманд Дуплантис бяха избрани отличени за атлети на годината на церемония в Монако, организирана от Международната федерация.

През сезона 23-годишната американка подобри на два пъти върховото постижение в своята дисциплина, докато Дуплантис, който държи световния рекорд в овчарския скок, спечели за втори път титлата в Диамантената лига.

Това е второ подобно признание за шведа в последните три години, който 2022-а също така спечели световната титла в зала през март в Белград с постижение от 6,20 метра, след което триумфира и на открито с 6,21 метра в Юджийн, САЩ през юли.

Маклафлин, която бе голямото откритие на изминалия сезон, за първи път получи престижната награда. През юли тя записа изключителното време от 50,68 секунди, като подобри собствения си рекорд в повече от половин секунда.

