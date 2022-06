Сидни МакЛафлин с триумф и нов световен рекорд на 400 м на сериите в Юджийн

Сидни МакЛафлин си подпечата билета за Световното първенство по лека атлетика с победа и нов световен рекорд от 51.41 сек на 400 м с препятствия на американските серии. Тя подобри с пет стотни от секундата собственото си върхово постижение, което постави при спечелването на олимпийското злато в Токио миналия август, триумфирайки след доминантно представяне, което остави втората Бритън Уилсън на повече от секунда зад нея с 53.08. Шамиер Литъл се нареди трета с 53.92 сек.

Триото ще представлява САЩ на пистата „Хейуърд Фийлд“ през юли, която ще бъде домакин на Световното – там ще бъде и действащата световна шампионка в дистанцията Далайла Мухамад. Тя си взе почивка и не участва в сериите, за да се възстанови от травма на подколянното сухожилие. Мухамад надигра МакЛафлин за титлата на планетата през 2019 в Доха, но впоследствие загуби от нея на Игрите в Токио. „Всеки път, в който дойда тук, просто усещам, че ще се случи нещо невероятно“, каза МакЛафлин, която отправи предупреждение за останалите конкурентки в Юджийн.

Scintillating, sensational....Sydney McLaughlin everybody!



She just broke her own world 400m hurdles record at the US Champs! 51.41!



Can't wait to see what she can do on the same track at the #worldathleticschamps pic.twitter.com/SkVzy76gdP