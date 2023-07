Сидни МакЛафлин записа нов най-добър резултат в света за сезона в бягането на 400 метра

Олимпийската и световна шампионка на 400 метра с препятствия Сидни МакЛафлин постигна нов най-добър резултат в света за сезона на 400 метра при жените.

Тя завърши за 48.74 секунди в състезанието от националния шампионат по лека атлетика на САЩ в Юджийн, Орегон.

Втора остана Бритън Уилсън с 49.79, а третото място зае Талита Дигс с 49.93 секунди.

Sydney McLaughlin-Levrone is a DIFFERENT BEAST. She won the 400m US Championship with a WORLD LEADING 48.74 and it’s not even her specialty. @GoSydGo pic.twitter.com/YGmtw6pFco