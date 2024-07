Синер си проправи път до третия кръг на Уимбълдън след епичен дуел с Беретини

Яник Синер си гарантира място в третия кръг на Уимбълдън. Италианецът отказа своя сънародник Матео Беретини със 7:6(3), 7:6(4), 2:6 и 7:6(4) в мач, продължил близо 4 часа.

Световният №1 в ранглистата мина през доста трудности, но спечели три от четирите сета след тайбрек и по този начин си заслужи преминаване в следващия етап на турнира от Големия шлем. В третия кръг Синер ще има за съперник сърбина Миомир Кецманович, който се справи с Талон Грикспор от Нидерландия.

Are you not entertained? @janniksin overcomes compatriot Matteo Berrettini in four sets, 7-6(3), 7-6(4), 2-6, 7-6(4) #Wimbledon pic.twitter.com/qTyK6vH7UX