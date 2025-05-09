Скаршем се завръща в групата на ЦСКА за мача с Ботев Пд

Треньорският щаб на ЦСКА определи група от 20 футболисти за днешния домакински мач срещу Ботев Пловдив от 33-ия кръг на Първа лига. Мачът започва в 20:15 ч. на Националния стадион „Васил Левски“.

В групата се завръща норвежкият халф Улаус Скаршем, който пропусна гостуването на Берое поради травма.

Групата на ЦСКА:

25. Иван Дюлгеров

21. Фьодор Лапоухов

15. Тибо Вион

4. Адриан Лапеня

5. Лумбард Делова

6. Лиъм Купър

13. Браян Кордоба

18. Мика Пинто

3. Сейни Санянг

19. Иван Турицов

26. Марселино Кареасо

30. Петко Панайотов

8. Станислав Шопов

10. Джонатан Линдсет

7. Улаус Скаршем

73. Илиан Илиев

11. Матиас Фаетон

28. Йоанис Питас

91. Йоан Борносузов

45. Аарон Исека

Наказан: Джеймс Ето’о.

Контузени: Георги Чорбаджийски, Джейсън Локило.