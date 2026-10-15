Скелет на динозавър с прякор „Джоди“ отива на търг в „Сотбис“ (СНИМКИ)

Скелет на динозавър с прякор „Джоди“ отива на търг в „Сотбис“, съобщи Асошиейтед прес. Древната вкаменелост прилича на тиранозавър, но всъщност е негов далечен роднина, чието съществуване бе потвърдено наскоро след дългогодишни научни спорове. Този по-малък и по-пъргав хищник, наречен нанотиранус, е изложен във фоайето на централата на аукционната къща преди търга, насрочен за 27 октомври.

С височина 2 метра и дължина близо 6 метра редкият фосил е един от едва трите известни скелета от този вид.

Вкаменелостта е представена като „най-пълния“ скелет на нанотиранус, съществуващ в момента. Запазени са близо 70% от скелета, включително целият череп и челюстта с около 50 зъба, казва Касандра Хатън, ръководител на отдела за наука и естествена история в „Сотбис“.

Фосилът носи името на Джоди Пиърсън – животновъд от Монтана, която го открива в земите си през 2019 г.

„Джоди“ е открит на около 13 км от мястото, където през 2006 г. е намерен фосилът, известен като „Борещите се динозаври“. Този прочут екземпляр, наричан „Кървавата Мери“, се счита за почти напълно запазен. Той се съхранява в Музея на природните науки на Северна Каролина и не е предназначен за продажба, отбелязва Асошиейтед прес. Третият скелет на нанотиранус се намира в Музея за естествена история „Бърпи“ в Рокфорд, Илинойс.

Обществото по палеонтология на гръбначните животни призова значими фосили като „Джоди“ да бъдат излагани публично в музеи и други научноизследователски институции, вместо да бъдат продавани на частни лица. Хатън обаче казва, че ако не бяха професионалните ловци на динозаври, светът може би никога нямаше да научи за съществуването на нанотиранус.

Снимки: БТА