БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт Президентски Избори 2026 Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Премиерът Радев: Тези атаки в Черно море по търговски и...
Чете се за: 03:07 мин.
Сигнал за помощ: Още един кораб е бил ударен от дрон в...
Чете се за: 00:57 мин.
Правителството предлага 660 евро минимална работна...
Чете се за: 02:30 мин.
Ваксинационен туризъм срещу грип: Кога ще има ваксини при...
Чете се за: 06:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Скелет на динозавър с прякор „Джоди“ отива на търг в „Сотбис“ (СНИМКИ)

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 02:12 мин.
Още
Запази
скелет динозавър прякор bdquoджодиldquo отива търг bdquoсотбисldquo
Слушай новината

Скелет на динозавър с прякор „Джоди“ отива на търг в „Сотбис“, съобщи Асошиейтед прес. Древната вкаменелост прилича на тиранозавър, но всъщност е негов далечен роднина, чието съществуване бе потвърдено наскоро след дългогодишни научни спорове. Този по-малък и по-пъргав хищник, наречен нанотиранус, е изложен във фоайето на централата на аукционната къща преди търга, насрочен за 27 октомври.

С височина 2 метра и дължина близо 6 метра редкият фосил е един от едва трите известни скелета от този вид.

Вкаменелостта е представена като „най-пълния“ скелет на нанотиранус, съществуващ в момента. Запазени са близо 70% от скелета, включително целият череп и челюстта с около 50 зъба, казва Касандра Хатън, ръководител на отдела за наука и естествена история в „Сотбис“.

Фосилът носи името на Джоди Пиърсън – животновъд от Монтана, която го открива в земите си през 2019 г.

„Джоди“ е открит на около 13 км от мястото, където през 2006 г. е намерен фосилът, известен като „Борещите се динозаври“. Този прочут екземпляр, наричан „Кървавата Мери“, се счита за почти напълно запазен. Той се съхранява в Музея на природните науки на Северна Каролина и не е предназначен за продажба, отбелязва Асошиейтед прес. Третият скелет на нанотиранус се намира в Музея за естествена история „Бърпи“ в Рокфорд, Илинойс.

Обществото по палеонтология на гръбначните животни призова значими фосили като „Джоди“ да бъдат излагани публично в музеи и други научноизследователски институции, вместо да бъдат продавани на частни лица. Хатън обаче казва, че ако не бяха професионалните ловци на динозаври, светът може би никога нямаше да научи за съществуването на нанотиранус.

Снимки: БТА

#нанотиранус #скелет #динозавър

Последвайте ни

ТОП 24

Република Северна Македония е уведомила България, че издирва Ива Михайлова
1
Република Северна Македония е уведомила България, че издирва Ива...
Акция на ГДБОП срещу злоупотреби със средства по обществени поръчки в Костинброд (СНИМКИ)
2
Акция на ГДБОП срещу злоупотреби със средства по обществени поръчки...
Испания предаде на България инфлуенсъра Стоян Колев
3
Испания предаде на България инфлуенсъра Стоян Колев
Нови удари в Черно море: Търговски кораб е поразен с дронове в румънски териториални води?
4
Нови удари в Черно море: Търговски кораб е поразен с дронове в...
Сигурността в Черно море: Външният министър Велислава Петрова се среща с германския си колега Йохан Вадефул
5
Сигурността в Черно море: Външният министър Велислава Петрова се...
Хладно в четвъртък сутрин с минимални температури между 1° и 8°
6
Хладно в четвъртък сутрин с минимални температури между 1° и...

Най-четени

Гледайте първия епизод от новия, шести сезон на култовия сериал "Под прикритие" по БНТ
1
Гледайте първия епизод от новия, шести сезон на култовия сериал...
До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник максималните ще са 13°
2
До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник...
По зрителски сигнал: 94-годишна жена чакала почти 8 часа за преглед в "Пирогов"
3
По зрителски сигнал: 94-годишна жена чакала почти 8 часа за преглед...
Полицията в Кочани е уведомила съда, че Ива Михайлова не се е явила вчера в участъка за подпис
4
Полицията в Кочани е уведомила съда, че Ива Михайлова не се е явила...
Съдът в Кочани постанови 30-дневен арест за Ива Михайлова, издирват я международно
5
Съдът в Кочани постанови 30-дневен арест за Ива Михайлова, издирват...
Очакват ни проливни дъждове, с риск от наводнения и бурен вятър
6
Очакват ни проливни дъждове, с риск от наводнения и бурен вятър

Още от: Любопитно

„Бъдете герой в миенето на ръце“ е мотото на днешния Световен ден на чистите ръце
„Бъдете герой в миенето на ръце“ е мотото на днешния Световен ден на чистите ръце
Джони Деп откри първата си голяма изложба в Лондон Джони Деп откри първата си голяма изложба в Лондон
Чете се за: 02:42 мин.
Скелет на динозавър с прякор „Джоди“ отива на търг в „Сотбис“ Скелет на динозавър с прякор „Джоди“ отива на търг в „Сотбис“
Чете се за: 03:30 мин.
Литературен юбилей: Навършват се 100 години от публикуването на „Мечо Пух“ Литературен юбилей: Навършват се 100 години от публикуването на „Мечо Пух“
Чете се за: 03:25 мин.
Изложба разказва за 110-годишните дипломатически отношения между България и Швейцария Изложба разказва за 110-годишните дипломатически отношения между България и Швейцария
Чете се за: 01:47 мин.
Експедиция се отправя към атол в Тихия океан, за да търси самолета на Амелия Еърхарт Експедиция се отправя към атол в Тихия океан, за да търси самолета на Амелия Еърхарт
Чете се за: 07:57 мин.

Водещи новини

Сигнал за помощ: Още един кораб е бил ударен от дрон в Румъния
Сигнал за помощ: Още един кораб е бил ударен от дрон в Румъния
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Премиерът Радев: Тези атаки в Черно море по търговски и цивилни кораби са недопустими Премиерът Радев: Тези атаки в Черно море по търговски и цивилни кораби са недопустими
Чете се за: 03:07 мин.
Политика
Румънските власти разследват атаката с дронове срещу търговски кораб в Черно море Румънските власти разследват атаката с дронове срещу търговски кораб в Черно море
Чете се за: 03:10 мин.
По света
Правителството предлага 660 евро минимална работна заплата от 1 януари 2027 година Правителството предлага 660 евро минимална работна заплата от 1 януари 2027 година
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Ваксинационен туризъм срещу грип: Кога ще има ваксини при личните...
Чете се за: 06:30 мин.
У нас
Украйна благодари на България за спасяването на моряците от...
Чете се за: 02:37 мин.
По света
Заседание на ВСС: Гласуват кой да бъде новият и.ф. главен прокурор
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
ЦИК ще генерира хеш кода за машинното гласуване на вота на 25 октомври
Чете се за: 00:42 мин.
Политика
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ