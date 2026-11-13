Скримов: Видяхме, че не сме достатъчно добре подготвени за Шампионската лига

Двама от най-добрите волейболисти на столичния Левски Тодор Скримов и Светослав Иванов получиха от името на тима приза за Отбор на месец октомври.

"Благодаря от името на целия отбор за тази награда. За нас винаги е чест. Надявам се да имаме още много поводи за радост. От наша страна правим всичко възможно да даваме всичко от себе си и винаги се радваме, когато това се оценява", заяви капитанът на "сините" Тодор Скримов.

Попитан за отпадането на Левски София от Шампионската лига, Скримов коментира.



"Видяхме, че не сме достатъчно добре подготвени за Шампионската лига тази година. Може би наистина разликата в класите с Младост Загреб не беше толкова голяма, но разликата е в опита на двата отбора. Те със състезатели, които са с дългогодишен опит в добри първенства в чужбина. Трудно е да се каже какво мерило е Суперкупата, защото сме на старта на първенството. Но аз изгледах доста мачове от началото и смятам, че ако не основен фаворит, то сме поне един от основните фаворити за титлата. Смятам, че Левски ще ще бори докрай за всички титли тази година."

"Трудно е да се каже дали нивото на първенството тази година е по-ниско. Чуват се такива мнения, но според мен по-важното е да мислим как да вдигаме нивото всяка година, отколкото да отбелязваме, че е по-слабо от миналата. Може и да е така, но аз не смятам, че това е фатално, а интересното е, че е наистина оспорвано. Нашата цел е да играем добър волейбол и да не съжаляваме за нищо след самия мач", добави волейболистът.

Колкото до физическото си състояние, Тодор Скримов заяви: "Чувствам се по-добре. Имах проблем в рамото. Това е стара травма, която се е обаждала и преди. Вече съм доста по-добре и се надявам до следващата седмица да съм напълно възстановен и готов за игра."

По темата за евентуалното провеждане на Европейски и Световни първенства през зимата, Скримов каза: "Мисля, че ще стане по-сложно за състезателите. Сигурно са преплетени много интереси, но на мен досегашният формат ми се струва добър."

"За мен Суперкупата е специална, защото съм за първа година в отбора. Много съм щастлив, че успяхме още от самото начало да спечелим трофей. Мисля, че свършихме добра работа. Надявам се тази награда да не е последната", заяви Светослав Иванов и продължи:

"Суперкупата не е кой знае какво мерило, защото титлата се печели в поредица от мачове в плейофна серия, но както каза Тошко със сигурност сме едни от фаворитите за трофея."

На въпрос за евентуалното провеждане на Европейски и Световни първенства през зимата, Иванов коментира: "Смятам, че за да има такива първенства през зимата, ще има прекъсвания във вътрешните шампионати, за да може да се съберат националните отбори. Според мен сегашният вариант е по-добър."