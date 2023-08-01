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След случая в Стара Загора: 17-годишно момиче пусна жалба срещу мъж, който я заплашвал, полицията го арестува

от БНТ
17:15, 01.08.2023
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
задържаха мъж заплашил убийство фейсбук министъра отбраната
Снимка: pixabay.com/
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17-годишно момиче от санданското село Струма се осмели да пусне жалба срещу 24-годишен мъж, отправял ѝ закани за убийство.

Въпросният мъж ѝ изпращал съобщения със заплахи в социалните мрежи. В продължение на месец момичето мълчало от страх, че ако проговори, вербалната агресия срещу нея ще прерасне във физическа.

Случаят с обезобразеното момиче от Стара Загора и силният отзвук в обществото обаче ѝ вдъхнали кураж да сподели със своите близки и да депозира жалба в полицейското управление в Сандански.

От работещите по случая полицейски служители са предприети незабавни действия и 24-годишният мъж е задържан. Той е от село Лешница.

При проверка е открит и иззет газов пистолет, регистриран на негово име. За случая е уведомена прокуратурата и е образувано досъдебно производство.

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#обезобразеното момиче #насилие срещу жени #заплаха
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