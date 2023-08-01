След случая в Стара Загора: 17-годишно момиче пусна жалба срещу мъж, който я заплашвал, полицията го арестува

Задържаха мъж, заканил се да убие приятелката си в София

17-годишно момиче от санданското село Струма се осмели да пусне жалба срещу 24-годишен мъж, отправял ѝ закани за убийство.

Въпросният мъж ѝ изпращал съобщения със заплахи в социалните мрежи. В продължение на месец момичето мълчало от страх, че ако проговори, вербалната агресия срещу нея ще прерасне във физическа.

Случаят с обезобразеното момиче от Стара Загора и силният отзвук в обществото обаче ѝ вдъхнали кураж да сподели със своите близки и да депозира жалба в полицейското управление в Сандански.

От работещите по случая полицейски служители са предприети незабавни действия и 24-годишният мъж е задържан. Той е от село Лешница.

При проверка е открит и иззет газов пистолет, регистриран на негово име. За случая е уведомена прокуратурата и е образувано досъдебно производство.