Смолян отбелязва 114 години от Освобождението

Смолян празнува 114 години от освобождението си по време на Балканската война.

Тържествата започнаха още предната вечер с мащабна възстановка на събитията от октомври 1912 година.

Днес жители и гости на Смолян се поклониха пред подвига на героите, дали живота си за свободата на Родопите на връх Средногорец, известен като Родопската Шипка.

На 21 октомври 1912 г. на този връх 21-ви Средногорски полк, командван от легендарния полк. Владимир Серафимов, извоюва свободата на Родопа планина. Отслужена беше панихида за загиналите в боевете на връх Средногорец.

Пред паметника - костница бяха поднесени венци и цветя. Венци на признателност украсиха и паметника на полковник Владимир Серафимов в центъра на Смолян. Тържествата завършват с проверка-заря по повод 114 години от освобождението на Родопите от османско владичество.

Снимки: Величка Петкова