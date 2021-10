Снимката на годината: Живот без крайници за сирийски баща и неговия син

Снимка на сириеца Мунзир ал-Назал и неговия 5-годишен син беше отличена с първо място на годишните Международни фотографски награди Сиена.

Мунзир ал-Назал губи крака си, след като е ранен при бомбардировка на пазар в Идлиб, а синът му Мустафа е роден без крайници. След бомбардировките семейството, което има три деца, бяга в Турция.

Снимката е дело на турския фотограф Мехмет Аслан и беше избрана за снимка на годината сред хиляди други.

Аслан срещнал бащата и момчето в Южна Турция, близо до границата със Сирия, където семейството живеело в магазин. Те се местят в Турция с надежда да помогнат на най-голямото си дете, което има нужда от медицинско лечение. Специалните протези обаче не могат да бъдат намерени в Турция.

5-годишният Мустафа е роден със синдрома на тетра-амелия. Смятат, че причина са лекарствата, които майка му е трябвало да взема, докато е била бременна, след като е била обгазена с нервнопаралитичен газ по време на войната.

Бащата разказва, че е много весел, непрекъснато се смее и е много, много умен.

Преди три години семейството бяга от Идлиб - последния бастион на ислямистките бунтовници, подложен на атаки от правителствените сили. Тази част на Северна Сирия е осеяна с лагери, претъпкани с бежанци, които преминават към Турция.

Фотографът Мехмет Аслан се надява, снимката да повлияе на отношението на хората към бежанските общности в Турция.

Фотографията е наречена "Трудността на живота". Журито на конкурса вече я определя като "емоционално силна". Тя ще бъде представена с други снимки на изложба в Италия този месец.

