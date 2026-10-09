София Годжа няма да участва в първия старт за сезона в алпийските ски

Италианката София Годжа ще пропусне състезанието, с което се открива сезонът в алпийските ски - в Зьолден (Австрия) на 24 октомври, тъй като продължава да се възстановява от вирусна инфекция.

Олимпийската шампионка от 2018 година заяви на събитие в Милано, че все още не знае колко време ще отнеме пълното й възстановяване.

„Може да отнеме от 10 дни до месец и половина“, бяха думите ѝ, цитирани от ANSA.

Годжа е втората звезда на италианските алпийски ски, която обявява, че ще пропусне старта на сезона в Зьолден, след олимпийската шампионка Федерика Бриньоне, която все още се възстановява от контузия на крака.

Говорейки на същото събитие, Бриньоне заяви, че иска да се върне към ските, но „само когато се почувствам по-добре“. Тя не посочи кога би могло да се случи това.