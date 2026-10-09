БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Голям пожар избухна във вилната зона край Изворище (СНИМКИ)
Чете се за: 00:15 мин.
Военнослужещи направиха оглед на кораба...
Чете се за: 04:52 мин.
Специално за БНТ: Преди броени минути протече операция по...
Чете се за: 00:25 мин.
МС: Посещението на Буданов в София е по негова молба,...
Чете се за: 00:35 мин.
Юристка от Южна Африка спечели Нобела за мир
Чете се за: 01:02 мин.
Бомбените заплахи идват от превзети имейли от Италия,...
Чете се за: 05:15 мин.
Депутатите си гласуваха 10-дневна ваканция през октомври
Чете се за: 01:00 мин.
Четирима души са загинали при катастрофа край Плевен
Чете се за: 01:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

София Годжа няма да участва в първия старт за сезона в алпийските ски

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:02 мин.
Спорт
Запази

Италианката ще пропусне състезанието в Зьолден (Австрия) на 24 октомври.

София Годжа няма да участва в първия старт за сезона в алпийските ски
Слушай новината

Италианката София Годжа ще пропусне състезанието, с което се открива сезонът в алпийските ски - в Зьолден (Австрия) на 24 октомври, тъй като продължава да се възстановява от вирусна инфекция.

Олимпийската шампионка от 2018 година заяви на събитие в Милано, че все още не знае колко време ще отнеме пълното й възстановяване.

„Може да отнеме от 10 дни до месец и половина“, бяха думите ѝ, цитирани от ANSA.

Годжа е втората звезда на италианските алпийски ски, която обявява, че ще пропусне старта на сезона в Зьолден, след олимпийската шампионка Федерика Бриньоне, която все още се възстановява от контузия на крака.

Говорейки на същото събитие, Бриньоне заяви, че иска да се върне към ските, но „само когато се почувствам по-добре“. Тя не посочи кога би могло да се случи това.

#София Годжа

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Специално за БНТ: Говори екипажът на хеликоптер от авиобаза „Крумово“ за мисията по издирване и спасяване в Черно море
1
Специално за БНТ: Говори екипажът на хеликоптер от авиобаза...
До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник максималните ще са 13°
2
До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник...
Температури от 25 до 30 градуса в петък, очаква се захлаждане през следващата седмица
3
Температури от 25 до 30 градуса в петък, очаква се захлаждане през...
Петима българи влизат в щаба на Маркус Гиздол в ЦСКА
4
Петима българи влизат в щаба на Маркус Гиздол в ЦСКА
Румъния и Испания ще получат общо 134,8 милиона евро от Фонда за солидарност на ЕС
5
Румъния и Испания ще получат общо 134,8 милиона евро от Фонда за...
Продължава разследването на атаките срещу два търговски кораба край България
6
Продължава разследването на атаките срещу два търговски кораба край...

Най-четени

Румен Радев за атакуваните кораби в Черно море: Абсолютно недопустима атака в българската изключителна икономическа зона
1
Румен Радев за атакуваните кораби в Черно море: Абсолютно...
Атаката с дронове: Потопен кораб, спасени моряци, институциите на крак след инцидента в Черно море (ОБЗОР)
2
Атаката с дронове: Потопен кораб, спасени моряци, институциите на...
Два кораба са ударени от дронове в български води, единият е потънал
3
Два кораба са ударени от дронове в български води, единият е потънал
ИСТОРИЧЕСКИ ДЕН: След повече от хиляда години: Цар Самуил се завърна в България!
4
ИСТОРИЧЕСКИ ДЕН: След повече от хиляда години: Цар Самуил се...
Гърция, Албания и Северна Македония започват кампания за включване на Преспанското езеро в списъка на ЮНЕСКО
5
Гърция, Албания и Северна Македония започват кампания за включване...
Крава загина, а 36-годишна жена е в болница след катастрофа на пътя София – Бургас
6
Крава загина, а 36-годишна жена е в болница след катастрофа на пътя...

Още от: Алпийски ски

Линдзи Вон планира ново завръщане след тежката травма на Олимпийските игри
Линдзи Вон планира ново завръщане след тежката травма на Олимпийските игри
Марсел Хиршер получи "уайлд кард" за Световната купа през сезона Марсел Хиршер получи "уайлд кард" за Световната купа през сезона
Чете се за: 01:32 мин.
Алберт Попов продължава подготовката си за новия сезон на в Австрия Алберт Попов продължава подготовката си за новия сезон на в Австрия
Чете се за: 01:30 мин.
Алберт Попов и Калин Златков продължават подготовката си за новия сезон Алберт Попов и Калин Златков продължават подготовката си за новия сезон
Чете се за: 00:30 мин.
Георги Бобев разкри как върви възстановяването на Малена Замфирова Георги Бобев разкри как върви възстановяването на Малена Замфирова
Чете се за: 05:22 мин.
Нова операция за Линдзи Вон Нова операция за Линдзи Вон
Чете се за: 01:50 мин.

Водещи новини

Голям пожар избухна във вилната зона край Изворище (СНИМКИ)
Голям пожар избухна във вилната зона край Изворище (СНИМКИ)
Чете се за: 00:15 мин.
У нас
Специално за БНТ: Преди броени минути протече операция по обследване на ударения от дрон кораб "Ейбъл" Специално за БНТ: Преди броени минути протече операция по обследване на ударения от дрон кораб "Ейбъл"
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
Катя Ивкова: Установени са над 70 незаконни онлайн платформи, предлагащи лекарства Катя Ивкова: Установени са над 70 незаконни онлайн платформи, предлагащи лекарства
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
НА ЖИВО: Премиерът Радев с коментар по актуални теми НА ЖИВО: Премиерът Радев с коментар по актуални теми
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
МС: Посещението на Буданов в София е по негова молба, разговарял е...
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Военнослужещи направиха оглед на кораба "Ейбъл",...
Чете се за: 04:52 мин.
У нас
Юристка от Южна Африка спечели Нобела за мир
Чете се за: 01:02 мин.
По света
В Плевен обявиха Ден на траур заради тежката катастрофа, при която...
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ