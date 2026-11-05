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София може да инвестира до 9,6 млн. евро за три големи състезания по скейтборд

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Спорт
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Предложението е внесено в Столичния общински съвет (СОС) от кмета Васил Терзиев, председателя на СОС Цветомир Петров и общинския съветник Димитър Петров.

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София може да инвестира до 9,6 млн. евро за домакинство на три големи международни състезания по скейтборд. Предложението е внесено в Столичния общински съвет (СОС) от кмета Васил Терзиев, председателя на СОС Цветомир Петров и общинския съветник Димитър Петров.

Докладът от 29 октомври предвижда столицата да кандидатства пред международната федерация World Skate за организиране на две олимпийски квалификационни състезания за Игрите в Лос Анджелис през 2028 г., както и на един турнир от Световната купа през 2029 г.

Първото събитие е планирано за есента на 2027 г., второто – за пролетта на 2028 г., а третото трябва да се проведе през 2029 г. Конкретните дати, дисциплини и квалификационният статут на надпреварите все още не са окончателно потвърдени.

Предвидените до 9,6 млн. евро представляват такса за придобиване на правата за домакинство на трите състезания, което прави средно до 3,2 млн. евро за всяко от тях. В документа обаче изрично се уточнява, че тази сума не включва всички разходи по организацията. Провеждането на турнирите ще изисква сертифицирани съоръжения, отговарящи на стандартите на World Skate, включително по отношение на настилките, осветлението, зоните за състезатели и съдии, медицинското обслужване и антидопинговия контрол.

Разглежда се и възможността София да изгради постоянно съоръжение за скейтборд, което да бъде сертифицирано за олимпийски квалификации. В доклада обаче не е посочена конкретна стойност за подобно строителство.

Според предложението Столична община ще има право да привлича собствени спонсори и търговски партньори. Примерните разчети сочат потенциални приходи между 670 000 и 690 000 евро от едно състезание, или приблизително 2,01–2,07 млн. евро за трите турнира. Тези стойности са ориентировъчни и не представляват гарантирани постъпления, като се предвижда всички приходи от общинската спонсорска програма да остават за Столична община.

Сред очакваните ползи от домакинството са привличането на туристи, по-широко международно медийно отразяване и развитие на спортната инфраструктура. В проекта е заложена и училищна програма, според която през всяка от трите години ще бъдат дарявани по 100 скейтборда на ученици в столицата.

След евентуално одобрение на кандидатурата кметът ще трябва да договори условията с World Skate, а необходимите средства да бъдат заложени в бюджетите на Столична община за 2027, 2028 и 2029 г. Проектът предвижда СОС да го упълномощи да кандидатства за домакинството.

Като гаранции са предложени поетапно извършване на плащанията, официално включване на състезанията в календара на международната федерация и възможност за възстановяване на средства при отпадане на събитията или промяна на техния статут.

Докладът е включен като пета точка в дневния ред на заседанието на Столичния общински съвет на 5 ноември. Към момента обаче няма взето решение за кандидатстване, одобрено домакинство или окончателно поет финансов ангажимент.

#скейтборд

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