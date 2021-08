Совата Бари - символ на Сентрал парк, загина след удар в камион

Брадатата сова Бари - символ Сентрал парк в Ню Йорк, загина след нелеп инцидент. Птицата летяла ниско в търсене на храна, когато се сблъскала с един от камионите за поддръжка на парка, съобщиха властите.

Смъртта на совата подтикна любителите на птици по целия свят да споделят своите снимки и спомени за Бари. Страница в Tуитър, посветена на птиците в парка, казва, че ще им липсва „чудното и красиво присъствие“ на Бари.

„С тежко сърце споделяме, че една сова, обичан обитател на Сентрал парк, почина рано тази сутрин“, се казва в Tуитър.

„Присъствието на брадатата сова в Сентрал Парк донесе толкова много радост, напомняйки на всички нас, че паркът е жизненоважно зелено пространство за всички нюйоркчани, включително за дивата природа, която го нарича дом.“

Ставайки икона за наблюдатели на птици в Сентрал парк, Бари дори имаше фен страница в Tуитър.

Some tributes to the BARRED OWL already chalked on the path underneath her hemlock in the Central Park Ramble. pic.twitter.com/GVeH440xXQ