SpaceX се готви да тества нов кораб до Марс

Американската компания SpaceX, собственост на предприемача Илън Мъск, се готви за тестов полет на прототип на космическия кораб "Starship", предназначен за бъдещи полети до Марс. "Корабът, модел SN8, ще бъде готов след около седмица", посочи Мъск в Twitter.

Специалистите на SpaceX ще проведат няколко теста на прототипа на кораба, след което ще бъде извършен тестов полет на височина малко над 18 км в орбита, а после корабът ще бъде върнат на Земята.

"Гарантирам вълнуващ полет и предварително специално благодаря за подкрепата на жителите на най-близкия до полигона в района на населените места Бока Чика (Тексас)", написа още Мъск.

SN8 Starship with flaps & nosecone should be done in about a week. Then static fire, checkouts, static fire, fly to 60,000 ft & back.