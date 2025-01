Спортистите, които сложиха край на кариерата си през 2024-а: Анди Мъри – тенис

Един от най-великите тенисисти на Великобритания Анди Мъри прекрати изключителната си кариера през лятото на 2024 г., като избра това да се случи на възможно най-голямата спортна сцена в света – Олимпийския турнир в Париж. Бившият №1 в света не успя да се включи в надпреварата на единично и се концентрира върху битките на двойки, където за последно излезе на корта рамо до рамо с Даниел Евънс. Пътят на двамата приключи на четвъртфиналите, а Мъри напусна кортовете на „Ролан Гарос“, където се проведе Олимпийският тенис турнир със сълзи в очите и под аплодисментите на публиката. Казано просто, тенисът се сбогува с един от най-добрите си посланици за последните две десетилетия.

Мъри се радва на успешна кариера, която беше съпроводена от няколко жестоки контузии, но и съпътствана със слава. Той е единственият тенисист в историята, който спечели два последователни златни олимпийски медала на единично, като стана и първият представител на Великобритания от 92 години, и първи в Откритата ера на тениса, триумфирайки с олимпийско злато на Игрите в Лондон през 2012 г.

След четири загуби във финали на турнири от Големия шлем, Мъри стигна до мечтания триумф през същата 2012 г., когато на финала на US Open победи в пет сета Новак Джокович.

През следващата година Мъри написа още история на британския тенис. Той спечели титлата на домашния Уимбълдън, отново побеждавайки във финала Новак Джокович и стана първият британец с триумф в „Ол Ингланд Клъб“ от 1936 г.

Третата си и последна титла от Големия шлем Мъри завоюва три години по-късно в югозападен Лондон, затвърждавайки легендарния си статут след успех в три сета над Милош Раонич във финала.

И както и друг път се случваше в неговата кариера, един грандиозен успех беше последван веднага от втори. През същата 2016 г. Мъри спечели олимпийското злато и от Игрите в Рио де Жанейро, ставайки първият в историята изобщо (мъж или жена) с две последователни олимпийски титли в тениса.

В изцяло спортен аспект, Мъри е един от най-великите тенисисти на Великобритания, ако не и най-великият за всички времена.

Изключителен джентълмен на и извън корта, Анди Мъри винаги е представял Шотландия и Великобритания по изключително достоен начин, демонстрирайки класа и уважение към съперниците си.

Възхитителна беше и борбата на Мъри за равенство между половете на и извън корта.

Когато спечели златен медал в Рио 2016 журналист го похвали, че е единственият с два златни олимпийски медала. Мъри веднага го коригира и отбеляза, че сестрите Серина Уилямс и Винъс Уилямс имат по четири златни медала (на единично и двойки).



През 2019 г. Мъри претърпя операция на тазобедрена става, която по чудо не прекрати кариерата му още тогава. Години по-късно шотландецът не крие, че е доволен от пенсионирането си.

Анди Мъри сподели, че „няма перфектен край“, особено ако имаш 4 деца и съпруга.

Постигнатото от него през цялата му кариера заслужава аплодисменти. Шотландецът е образцов модел за подражание на и извън корта.

Сър Анди Мъри остана на върха на ранглистата в продължение на 41 седмици, като приключи сезон 2016 като №1. През същата година той беше и с основна заслуга за историческия триумф на Великобритания в отборния турнир за Купа „Дейвис“. В знаменитата си кариера Мъри спечели 46 трофея от АТР, последният от които през 2019 г. на турнир в Антверпен.



Няколко месеца след края на кариерата си Мъри обяви, че отново ще има допир с тениса, но този път като треньор. Първият му "ученик" е добрият му приятел и рекордьор по титли от Шлема Новак Джокович.

Култова остава и публикация на Мъри в социалните мрежи дни след оттеглянето му от корта: „И без това никога не съм харесвал тениса“.

Never even liked tennis anyway.