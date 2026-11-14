Спряха всички излитания в САЩ заради проблеми с комуникациите на авиодиспечерите

Федералната авиационна администрация на САЩ разпореди спиране на всички излитания в страната поради „извънредни обстоятелства и съображения за безопасност“, след като по-рано съобщи за сериозни проблеми с комуникациите на ръководството на въздушното движение, предаде Ройтерс.

Това означава, че самолетите, които вече са във въздуха, могат да кацат, но намиращите се на земята нямат право да излитат.

Малко преди съобщението ФАА спря въздушния трафик в района на Чикаго заради проблеми с комуникациите на диспечерските служби. Агенцията заяви, че излитанията се спират „до второ нареждане“.

Международните полети ще бъдат разглеждани индивидуално.

Агенцията не отговори веднага на искането за коментар.

Случващото се днес е вторият случай на национално спиране на всички излитания в САЩ след атентатите от 11 септември 2001 г. Другият такъв случай беше през януари 2023 г., когато ФАА спря всички вътрешни полети за по-малко от два часа.