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Стан Вавринка проведе тренировка с Новак Джокович преди турнира в Базел

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И за двамата ветерани надпреварата е с голям залог.

Стан Вавринка проведе тренировка с Новак Джокович преди турнира в Базел
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Трикратният шампион от Големия шлем Стан Вавринка проведе тренировка при закрити врата с бившия номер 1 в света Новак Джокович преди оттеглянето си от тениса след турнира от сериите АТП 500 в Базел през тази седмица, съобщава официалния уебсайт на ATP.

И за швейцареца, и за сърбина турнирът в родината на швейцареца има голям залог. Джокович се завръща в Базел за пръв път от 2011 година и ще преследва едно от петте останали места на Финалния турнир на АТП, докато за 41-годишния Вавринка това е последен турнир в кариерата.

Сърбинът, който към момента заема 11-ата позиция в класацията за Финалите в Торино, ще се изправи срещу Юго Умбер (Франция) в първия кръг. Джокович е на 319 точки зад Рафаел Ходар (Испания), който заема последното място, даващо право на участие в надпреварата на осемте най-добри през сезона след три седмици.

Стан Вавринка ще играе в Базел за 19-и и последен път, а негов съперник в първия кръг ще бъде осмият поставен Иржи Лехечка (Чехия).

#тенис турнир в Базел 2026 #Новак Джоккович #Стан Вавринка

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