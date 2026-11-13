Стара Загора организира две инициативи за пътна безопасност и превенция на пътните произшествия

Община Стара Загора организира две инициативи, посветени на пътната безопасност и превенцията на пътнотранспортните произшествия. Програмата включва възпоменание за загиналите при катастрофи, демонстрации със специализирани симулатори и обучение на над 400 ученици с участието на автомобилния състезател Илия Царски. Това съобщиха от пресцентъра на администрацията.

На 15 ноември, когато се отбелязва Световният ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия, от 10.30 часа в Катедралния храм „Св. Николай“ ще бъде отслужена възпоменателна служба. След това, от 11.00 до 14.00 часа, на площада пред сградата на Общината ще бъдат организирани демонстрации със симулатори за челен удар и преобръщане на автомобил. Чрез тях посетителите ще могат да усетят въздействието на подобни ситуации и да се запознаят с рисковете на пътя.

В инициативата, организирана съвместно с Международния младежки център - Стара Загора, участват Старозагорската света митрополия, сектор „Пътна полиция“ при Областна дирекция на МВР в Стара Загора, Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, Регионалната здравна инспекция, Българският Червен кръст и други институции и организации.

На 17 и 18 ноември от 13.30 до 16.30 часа в многофункционалната зала на общежитието към Професионалната гимназия по компютърни науки и математически анализи „Проф. Минко Балкански“ ще се проведе обучителен семинар „Безопасно поведение на пътя“. В него ще се включат повече от 400 ученици от 11 и 12 клас от старозагорски училища.

Обучението ще бъде водено от автомобилния състезател Илия Царски. Сред темите са правилата за движение, рисковете при управление на моторни превозни средства, последиците от употребата на алкохол и наркотични вещества и действията при опасни ситуации на пътя. Предвидена е и практическа част със специално оборудван автомобил, който симулира загуба на контрол при неблагоприятни метеорологични условия. Семинарът се организира от Община Стара Загора и Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, съвместно с Автомобилен спортен клуб „Автоцар Рали Сервиз“.

В демонстрациите със симулаторите на 15 ноември и в практическите упражнения на 17 и 18 ноември могат да участват лица, навършили 16 години. За непълнолетните е необходимо родителско съгласие, а пълнолетните участници в демонстрациите на площада също трябва да попълнят декларация. Световният ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия се отбелязва всяка трета неделя на ноември. Той е посветен на паметта на загиналите при катастрофи и на подкрепата за техните близки.

Преди дни деца от Чирпан раздадоха на шофьори послания за пътна безопасност в съвместна инициатива с ОД на МВР в Стара Загора. През ноември 2024 г. автомобилният състезател Илия Царски се включи в националната кампания за безопасно шофиране „Аз ще бъда отговорен шофьор“ и проведе открит урок на старозагорски ученици как да шофират отговорно.