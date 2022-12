Стеф Къри ще отсъства още две седмици

Действащият носител на приза за Най-полезен играч във Финалите на Националната баскетболна асоциация (НБА) Стеф Къри ще пропусне най-малко още две седмици за Голдън Стейт Уориърс, продължавайки да се възстановява от частично разместване в областта на лявото рамо, което получи в мача срещу Индиана Пейсърс на 14 декември.

Осемкратният участник в „Мача на звездите“ пострада при около две оставащи минути до края на третата четвърт в опита на „воините“ да наваксат 20-точково изоставане на почивката. Отиграването му, донесло три точки, при 4:16 до края на третата част, доближи Уориърс на три пункта от Пейсърс. Той получи травмата при опит да спре дриблиращия Джейлън Смит.

