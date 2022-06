Стефанос Циципас преодоля конкуренцията и триумфира в Майорка

Стефанос Циципас спечели турнира АТП 250 на трева в Майорка с награден фонд 886 500 евро. Във финала той победи Роберто Баутиста-Агут с 6:4, 3:6, 7:6(2).

Категоричната игра на гръцкият тенисист в първата част му помогна да поведе с 4:0. Съперникът му върна един пробив, но това не бе достатъчно да се върне в сета.

23-годишният играч отново проби опонента си във втората част, но допусна два поредни пробива, които помогнаха на испанецът да изравни сетовете.

В решителния трети сет и двамата си размениха по един пробив, преди да се стигне до тайбрек. Там гъркът спечели две точки при сервис на противника, за да стигне до победата с първия си мачбол след 2 часа и 34 минути игра.

