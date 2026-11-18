Столичната полиция задържа 64-годишен шофьор на такси при акция срещу наркоразпространението. В колата му са намерени и иззети 500 грама метамфетамин и други наркотици, съобщиха от МВР.

Тестът за наркотици на шофьора е положителен, очаква се резултатът от кръвната проба. Той е криминално проявен и осъждан.

Полицията е намерила у задържания пакет с около 10 грама марихуана, а от автомобила са иззети близо 40 таблетки екстази, 16 пакета с марихуана, голямо количество кристали, амфетамин на прах и сумата от 570 евро и 100 щатски долара.

Снимка: СДВР

След доклад на материалите в Софийската градска прокуратура му е повдигнато обвинение и взета мярка за неотклонение „задържане под стража“ до 72 часа. Предстои прокуратурата да внесе в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.