Стотици изпратиха Хесус де Мигел в последния му път, сред тях бяха Луис де ла Фуенте и Флорентино Перес

Селекционерът на испанския национален отбор Луис де ла Фуенте и президентът на Реал Мадрид Флорентино Перес се присъединиха към семейство, приятели и съотборници на Хесус де Мигел при погребението на футболиста на Тенерифе. Той почина след тежък сблъсък със съперников вратар по време на мач.

„С дълбока скръб и искрена емоция поднасяме нашите съболезнования и своето уважение. Това е най-добрият начин да покажем, че футболната общност е единна – като изпратим топла прегръдка на всички негови близки“, заяви Де ла Фуенте.

Службата се състоя в Навахермоса, където са родени родителите на Де Мигел. Градът, който има население от около 3000 жители, обяви тридневен траур, а знамената пред кметството бяха свалени наполовина. Самият Де Мигел е роден в Мадрид и прекарва състезателната си кариера в по-долните дивизии, преди да помогне на Тенерифе да спечели промоция през миналия сезон.