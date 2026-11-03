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Испанската полиция разследва смъртта на футболист на Тенерифе след тежък сблъсък по време на мач

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Чете се за: 03:32 мин.
Спорт
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30-годишният Хесус де Мигел почина след удар в гърдите от вратаря на Андора, а прокуратурата ще проверява обстоятелствата около трагичния инцидент

испанската полиция разследва смъртта футболист тенерифе тежък сблъсък време мач
Снимка: БТА
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Испанската полиция започна разследване за евентуално причиняване на смърт по непредпазливост след трагичен инцидент по време на двубой от втора дивизия, при който почина футболистът на Тенерифе Хесус де Мигел. Новината беше съобщена от Асошиейтед прес.

30-годишният нападател е получил сърдечен арест след тежък сблъсък с вратаря на Андора Хесус Овоно в добавеното време на срещата, потвърдиха от неговия клуб.

От Националната полиция на Испания съобщиха, че е образувано производство, като в разследването ще се включи и прокуратурата. Предстои да бъдат изяснени всички обстоятелства около инцидента.

Трагедията се разигра в понеделник, когато Овоно напусна наказателното си поле и се придвижи почти до центъра на терена в опит да достигне дълго подаване. В същия момент към топката се насочи и Де Мигел, който беше ударен в областта на гърдите при сблъсъка между двамата.

Първоначално нападателят падна на колене, държейки се за торса, а секунди по-късно се свлече по гръб на тревата.

Вратарят на Андора получи директен червен картон за нарушението и вече напускаше терена, когато забеляза сериозността на ситуацията. Той се върна при останалите футболисти, които се бяха събрали около пострадалия играч.

Впоследствие от Тенерифе потвърдиха смъртта на своя нападател и публикуваха емоционално изявление.

"Няма думи за утеха. Няма абсолютно нищо, което да облекчи това дълбоко чувство на скръб. Ние сме съпричастни към неговото съкрушено семейство, близките му и цялата общност на Тенерифе“, написаха от клуба.

Хесус де Мигел е роден в Мадрид и започва професионалната си кариера през 2015 година в Леганес Б. Впоследствие преминава през няколко клуба от по-ниските дивизии на испанския футбол, преди да се присъедини към Тенерифе през миналата година.

Трагичната новина предизвика множество реакции в испанския и европейския футбол.

Андора, който е собственост на бившия защитник на Барселона Жерар Пике, също изрази съболезнования към семейството и близките на починалия футболист.

"Искаме да поднесем най-дълбоките си съболезнования на семейството на Хесус де Мигел, на всички негови колеги и приятели, както и на Тенерифе. Почивай в мир“, се казва в официалното съобщение на клуба.

Испанската футболна федерация и Ла Лига също почетоха паметта на нападателя. Футболистите на Реал Мадрид запазиха минута мълчание по време на тренировка, а Еспаньол отложи представянето на новия си старши треньор.

Съболезнования изразиха и английските грандове Манчестър Юнайтед и Ливърпул чрез публикации в социалните мрежи.

В знак на почит към Де Мигел Испанската футболна федерация отложи и два двубоя от турнира за Купата на краля, които трябваше да се проведат във вторник.

#ФК Тенерифе

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