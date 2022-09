Страхотна България надви Грузия за първи успех на Евробаскет 2022

Българският национален отбор по баскетбол за мъже записа първия си успех на Евробаскет 2022, след като в мач от четвъртия кръг на груповата фаза надигра един от домакините на турнира Грузия.

През пълната зала в Тбилиси "лъвовете" удариха домакините с 92:80 и по този начин запазиха шансовете си за продължаване към 1/8-финалите.

За страната ни това е първа победа на Европейско първенство от 11 години насам, като по ирония на съдбата последният ни успех отново дойде срещу Грузия по време на Евробаскет 2011.

Фантастичен двубой за България изиграха лидерите на отбора Дий Бост и Александър Везенков, които реализираха съответно по 33 и 28 точки. Бост завърши с 64% ефективност при стрелбата си от тройката, реализирайки 9 от 14 и добави 12 асистенции, за да оформи "дабъл-дабъл". Везенков пък освен 28-те си точки прибави и 14 борби, за третия си "дабъл-дабъл" от началото на турнира.

