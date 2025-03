Супер Везенков, но ново разочарование за Олимпиакос в Евролигата (ВИДЕО)

Александър Везенков и Олимпиакос допуснаха второ поредно разочарование в Евролигата. Българинът и неговите съотборници отстъпиха драматично срещу АСВЕЛ Вилоьрбан със 70:81 в среща от 31-ия кръг, изиграна в LDLC Арена. Мачът предложи немалко обрати и сериозна доза интрига, но в края селекцията на Йоргос Барцокас не взе най-правилните решения и съставът на Пиерик Пупе изигра по-добре своите карти, за да сложи край на своята негативна серия от седем последователни проажения в турнира на богатите.

Спортист №1 на България за 2022 и 2023 година отново бе поставен в стартовата петица и блесна с пълна сила. Българският национал се отличи с дабъл-дабъл и отлична продукция в офанзивен план, но дори това не спаси гърците от грешния ход. Крилото се прибра в съблекалнята с 25 точки, 10 борби, 1 асистенция и 1 открадната топка за 32 минути, прекарани на паркета. При стрелбата си той бе 5/6 от средна дистанция, 3/6 отвъд дъгата и 6/6 от линията за изпълнение на наказателни удари.

"Червено-белите" продължават да се намират еднолично на върха във временното класиране с 22 победи и 9 загуби, а французите се намират на незавидната 15-та позиция с 12 успеха и 19 поражения.

Откриващите минути дадоха заявка за оспорван дуел, като и двата отбора трудно намираха ритъм в офанзивен план. Александър Везенков и Еван Фурние показаха какво могат за гостите, докато от другата страна изявените реализатори липсваха. Това обаче не спря гърците да си изградят крехка разлика от 2 точки в края на встъпителния период.

Тенденцията, свързана със слабата резултатност, не се промени много и в началото на следващата десетка. Рецитал на Тео Маледон бе с основата на това домакините да нарушат статуквото и се превърнат в убедителни лидери. Сейбън Лий, Фурние и Везенов отговориха на предизвикателството, за да провокират пълния обрат за гърците и да се оттеглят в съблекалнята при 39:37.

Нийл Сако и Везенков влязоха в ролята на еднолични реализатори за своите отбори при откриването на третата част. Все пак проблясъците на Нандо де Коло се оказаха достатъчни и французите си извоюваха 6-точков актив след 30 минути игрово време.

