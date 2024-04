Световната атлетика бе критикувана и от Британската олимпийска асоциация за паричните награди за шампионите от Париж 2024

Световната атлетика създаде проблем с обявяването на решението златните олимпийски медалисти от Игрите в Париж да получат парични награди, смята председателят на Британската олимпийска асоциация Анди Ансън.

Критики последваха обещанието на президента на Световната атлетика Себастиан Коу да награди олимпийските шампиони от Париж с 50 000 долара, а Ансън е поредният, поставил под въпрос края на 128-годишна традиция.

British Olympic Association CEO Andy Anson sat down with Sky's @RobHarris to discuss World Athletics' announcement that they would give gold medallists a cash prize.



Anson lamented the fact the group decided to go it alone with their initiative ️ https://t.co/9PlHnVD4f0 pic.twitter.com/XRcgWcfuVX