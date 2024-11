Италия представи пътя на щафетата с олимпийския огън

Олимпийският огън е готов да тръгне на своето „най-голямо пътешествие“ през всичките 110 провинции на Италия. Организационният комитет на Милано и Кортина д’Ампецо 2026 разкри официалния маршрут на щафетата на олимпийския огън преди Зимните олимпийски игри.

Продължавайки 63 дни и по маршрут от 12 000 километра, щафетата ще включва 60 спирки в страната домакин, ангажирайки италианците и предизвиквайки вълнение в подготовката за церемонията по откриването на Игрите на 6 февруари 2026 г.

Пътуването ще започне на 26 ноември 2025 г. в Олимпия, Гърция, с традиционното запалване на олимпийския огън. След това пламъкът ще поеме към Италия, пристигайки в Рим на 4 декември 2025 г., преди да тръгне през страната домакин, където ще бъде носен от около 10 000 факлоносци.

THE GREATEST JOURNEY ​



The Torch Relay will be an unforgettable journey across Italy and among its people.​



A journey to discover a new idea of beauty that underpins the Italian Spirit, which is made of the creativity, warmth, talent and dynamism ​



It will be the beginning… pic.twitter.com/U8SF2rSYnR