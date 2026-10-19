Световният шампион по сумо Симеон Станкович: Очаквах тази титла

България спечели титла и три бронзови медала от Световно първенство по сумо, което се проведе в Баку (Азербайджан).

Симеон Станкович беше безапелационен в представянето си в категория до 115 килограма, като в четири срещи прегази съперниците си, за да стигне до златото и да стане любимец на феновете. В полуфинала българинът се справи със Сулде Донгак (Киргизстан), а в спор за златото победи убедително Марсел Горица (Унгария).

Това е първа световна титла за България в сумото от 16 години. За последно номер 1 на планетата беше Стилиян Георгиев през 2010-а. Георгиев е двукратен световен шампион. Преди него двукратен номер 1 в света става и Светослав Бинев.

"Ако трябва да съм честен, аз до голяма степен очаквах тази титла. Може да звучи нескромно, но съм се готвил с най-добрите в България, какъвто е Иван Благоев - многократен медалист и европейски шампион. Той и всички мои близки много вярваха, дори повече от мен. Бях сигурен, че трябва да съм медалист, но очаквах и да съм световен шампион. Винаги влизам с рогата напред. Прякорът ми е Bull, татуировката ми я виждат всички. През цялото време съм се чувствал на върха на света. Сега просто го затвърдих. Не следва почивка, а продължават тренировките, защото на 7 ноември имам ММА мач в Германия", заяви Симеон Станкович, цитиран от Sport PR Events Managment.

Станкович обърна специално внимание и на близките си, които са го подкрепяли и за които е мислил през цялото време.

"В такъв момент няма как да не се разчувстваш. Последните три дни бяха доста емоционални за мен, имах трусове. В такива моменти няма как да не се сети човек за близките си. Имам и две деца, които съм сигурен, че някой ден ще се гордеят с мен, голямата със сигурност и сега се гордее. Докато слушаш и пееш химна, ти минават през главата всички близки, които са те подкрепяли", допълни Симеон Станкович, разкривайки, че първа го е поздравила неговата приятелка.

Михаела Христова (65 кг) и Станислава Атанасова (80 кг) спечелиха бронзови медали в Баку, като много малко не достигна и на двете да спорят да се преборят за титлите.

"Първото впечатление след бронза е, че много ме е яд, че останах на крачка от златото. Стигнах до полуфинала, бях ли победила японката, можех да съм световна шампионка, а не трета. Но понякога се правят грешки, за да се реваншираме впоследствие. Но съм горда, да. Въпреки че японката ме победи, направих по-различен старт от обикновените и се получи много добре. След това беше равностойно, но накрая тя взе превес", коментира Михаела Христова.

"И съм доволна, и не съм. Бронзов медал от световно първенство е сериозно постижение, но бях дошла за златния. Горда съм, че съм трета в света. Благодарна съм за цялата подкрепа на всички треньори, на родителите ми, приятелите ми. Много съм щастлива", каза Станислава Атанасова.

Отлично завръщане на дохиото направи Анна Методиева. След 10-годишно отсъствие шампионката от Световните игри и 6-кратната европейска шампионка впечатли с пето място на Световното първенство в Азербайджан. Методиева получи контузия в рамото още в първата си среща, но спечели следващите две.

Иван Благоев стартира чудесно в категория до 100 килограма, но след това допусна две загуби и отпадна от битката за медалите. След изключително оспорвана среща, приключила след преиграване и две преразглеждания, Пресиян Михов отпадна в категория до 85 килограма.

В първия ден на надпреварата Габриела Спасова спечели бронз в категория до 60 килограма при девойките до 18 години.

Българските състезатели благодариха за подкрепата на треньорите си Христо Христов и Николай Николов, Българската федерация по сумо и Министерството на младежта и спорта.