Тайрийз Макси взе приза за Най-прогресиращ играч в НБА за сезона

Тайрийз Макси от Филаделфия 76-ърс бе отличен с приза за Най-прогресиращ играч за сезон 2023/2024. Гардът пребори конкуренцията на Коби Уайт от Чикаго Булс и Алперен Шенгюн от Хюстън Рокетс. Той получи 391 точки от 99 спортни журналисти, като 51 от тях го посочиха на първото място.

