Тампа Бей Лайтнинг вкара пет гола в първата третина и победи Сан Хосе Шаркс

Брендън Хейгел вкара два пъти в рамките на 23 секунди, Тампа Бей наниза пет гола през първата третина при победа над гостуващия Сан Хосе Шаркс с 8:1 в мач от редовния сезон на Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ).

Тампа записа 28-та си точка за сезона и е четвърти в Атлантическата дивизия с шест пасив от лидера Торонто Мейпъллийфс.

Кам Аткинсън и Конър Гийки записаха по гол и асистенция, преди Хейгел да вкара двете си попадения. Джейк Генцел също бе точен в първата третина, а Брейдън Пойнт направи четири асистенции в 600-ия си мач в НХЛ.

Вратарят Андрей Василевски спря 20 удара на вратата на Лайтнинг и бе преодолян само от Александър Уенберг. Тежкото поражение остави Шаркс на предпоследно място в класирането на Тихоокеанската дивизия с 25 точки.

Зак Хайман се завърна в игра с два гола и Едмънтън Ойлърс победи с 6:3 Кълъмбъс Блу Джакетс. Леон Драйзайтел се разписа два пъти и оглави листата на реализатори в НХЛ, а Конър Макдейвид записа личен рекорд за сезона с четири асистенции. Ойлърс са с 30 точки и седем по-малко от лидера в Тихоокеанската дивизия Вегас Голдън Найтс.

Колтън Парайко вкара в продължението, а Робърт Томас записа гол и две асистенции при победа на Сейнт Луис Блус с 4:3 срещу Калгари Флеймс в друг мач от редовния сезон на НХЛ. Зак Болдук и Павел Бухневич също бяха точни за Блус, които са пети в Централната дивизия с 28 точки. Калгари е трети в Тихоокеанската с 31.

Каролина Хърикейнс се доближи на точка от лидерите в Столичната дивизия Вашингтон Кепиталс и Ню Джърси Девилс, след като спечели с 5:3 срещу Колорадо Аваланш. Андрей Свечников записа гол на празна мрежа и три асистенции, а Мартин Нечаш отбеляза едно попадение и остана начело на класирането по точки.

Адам Лаури вкара в края на продължението и Уинипег Джетс спечели с 3:2 срещу Бъфало Сейбърс. Така канадците спряха серията си от три загуби и се изравниха на върха в Централната дивизия с Минесота Уайлд. Габриел Виларди записа гол и асистенция, а Кайл Конър отбеляза едно попадение.

