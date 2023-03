Търговският директор на италианския Болоня взе участие в семинар на Ботев Пд

Търговският директор на италианския елитен Болоня Кристоф Уинтерлинг взе участие в третия от поредицата онлайн семинари, организирани от Ботев (Пловдив), с фокус върху обмена на професионален опит между клубовете и развитието на футболните клубове в страната.

Уинтерлинг, който е част от Болоня в последните 9 години, има повече от 22 години опит в международния спортен маркетинг. Бил е маркетинг директор на друг елитен италиански отбор - Рома.

От Ботев уточниха, че Кристоф Уинтерлинг работи върху спонсорства, както на глобално, така и на национално ниво, които позволяват на клуба да се развива стремглаво в бизнес отношение. Като резултат от това се ражда проектът "WE ARE THE PARTNERS Business App" - ексклузивно бизнес приложение за компании, които споделят ценностите и подкрепят развитието на клуба. Апликацията позволява достъп до ексклузивно съдържание, създаване на нови бизнес контакти и запознанства, както и възможност за брандиране на определени раздели на приложението.

"Ботев (Пловдив) изказва стоите благодарности към Кристоф и всички присъстващи, които взеха активно участие в онлайн семинара. Клубът продължава да развива инициативата, добавяйки клубове и професионалисти от различни европейски държави", написаха от лагера на "канарчетата" на официалния си сайт.

