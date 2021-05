Тази вечер в 22 ч: Виктория излиза на финала на "Евровизия" 2021

Слушай новината

Тази вечер от 22 ч ще се проведе дългоочакваният финал на "Евровизия" 2021.

Музикалното събитие от голямата сцена в Ротердам БНТ1 ще излъчи на живо в ефира си, както и на BNTNEWS.BG.

Българският представител на "Евровизия" е младата и талантлива Виктория Георгиева, която ще изпълни своята нежна песен "Growing up is getting old".

Виктория се класира за финала на "Евровизия"!

Заради регламента на "Евровизия" сънародниците на Виктория от България нямат право да я подкрепят в гласуването, но това може да направят всички българи, живеещи в чужбина. Единственото условие е да гледат местните телевизии и да гласуват на телефонните номера, които са изписани на техните екрани.