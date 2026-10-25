Тейлър Фриц и Лоренцо Музети ще играят за титлата на тенис турнира в Лион

Тейлър Фриц и Лоренцо Музети ще спорят за трофея от тенис турнира от категория ATP 250 в Лион.

Финалът е между двама бивши тенисисти от Топ 5 на световната ранглиста. лед като

Световният №14 Фриц се наложи над Томи Пол с 6:3, 7:5 и достигна до петия си финал през сезона. 26-ият в ранглистата Музети победи първия поставен в схемата италианец Флавио Коболи с 4:6, 6:2, 7:5.

„Мисля, че нивото беше изключително високо“, заяви бившият №4 в света Фриц по повод двубоя си с Пол, който заема 15-о място в ранглистата.

Победата изкачи Фриц до 12-о място в надпреварата за класиране на финалния турнир на ATP, който ще се проведе следващия месец.

Въпреки трудния сезон за бившия №5 в света, Музети се пребори за победата срещу финалиста от „Ролан Гарос“ Коболи и достигна до втория си мач за титла през годината.

Флавио Коболи ще бъде първият съперник на Григор Димитров на турнира във Виена, който започва в понеделник. До момента двамата не са се срещали на корта на професионално ниво.