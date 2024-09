Тейлър Фриц показа воля и си поправи път до финала на US Open (ВИДЕО)

Тейлър Фриц отвори нова страница в своята кариера и си проправи път до финала на US Open. Световният №12 в ранглистата спечели американския дуел срещу Франсис Тиафо, след като оцеля в петсетова драма с 4:6, 7:5, 4:6, 6:4 и 6:1 във втория полуфинал, който се изигра на „Артър Аш“.



По този начин Фриц за първи път ще се бори за титла в турнир от Големия шлем. Той показа огромна доза воля, тъй като на два пъти изоставаше в сетовете, но в крайна сметка намери пътя към обрата, а в последната част просто бе безпощаден. Така пред него се открива възможността да стане първият представител на домакините, който печели надпреварата след Анди Родик през 2003 година.

На финала Фриц ще спори срещу Яник Синер, който пречупи Джак Дрейпър. Мачът за златото ще бъде изигран в неделната вечер и ще стартира от 21:00 часа българско време.



Фриц бе този, който диктуваше събитията на корта в началото на откриващия сет, когато на бърза ръка поведе с 3:0 след пробив. Тиафо реагира светкавично и на два пъти проби своя сънародник, а същевременно бе безгрешен на свой сервис за пълен обрат след 6:4. Втората част се оказа по-равностойна, тъй като равенството светеше на таблото до 5:5. Бърз спечелен гейм от Фриц и пробив срещу неговия сънародник обаче направиха така, че да изравни сетовете за 1:1.

After a 3-0 start by Taylor Fritz, Frances Tiafoe gets it back to 3-3 in the first set! pic.twitter.com/go9iuKw2wz