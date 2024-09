Тейлър Фриц се класира за втора поредна година за четвъртфиналите на US Open

Тейлър Фриц зарадва домакинската публика в Ню Йорк, като се класира за втора поредна година за четвъртфиналите на US Open. Най-високо ранкираният американски тенисист отстрани поставеният под номер 8 и бивш финалист на "Флашинг Медоус" Каспер Рууд с 3:6, 6:4, 6:3, 6:2 за два часа и 44 минути.

Това бе и реванш за тазгодишното издание на Ролан Гарос, когато в същата фаза норвежецът се справи с 26-годишния Фриц в четири сета.

Двубоят започна равностойно, като до 4:3 в полза на Рууд и двамата тенисисти си печелиха убедително подаванията. След смяната на топките обаче бившият номер 2 в света проби сервиса на американеца и след това го затвърди за 6:3.

Вторият сет протече по идентичен начин, но този път при 5:4 в негова полза, бе ред на представителя на домакините да пробие във важен момент и да спечели частта с 6:4.

Веднага след това 26-годишният Фриц пое контрол над събитията и спечели още първото подаване на норвежеца след подновяването на играта. Докрая на частта американският тенисист бе категоричен и вече бе на сет от победата.

An ace gives Taylor a two sets to one lead in Armstrong over Casper Ruud! pic.twitter.com/XwGXYGqQL5