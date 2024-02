Тейлър Фриц защити титлата си в Делрей Бийч след победа над Томи Пол

За втора поредна година Тейлър Фриц е шампион на АТР 250 турнира в Делрей Бийч. В отложения с един ден финал заради дъждовното време, водачът в схемата победи с 6:2, 6:3 сънародника си Томи Пол за час и 41 минути.

Фриц регистрира 2 пробива, за да вземе първия сет, а във втората част спечели веднъж подаването на опонента си, за да триумфира за втори пореден път на този турнир.

