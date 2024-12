Точна стрелба на Коул Антъни донесе победата на Орландо над Бруклин

Коул Антъни реализира победния изстрел при оставащи 1.3 секунди за победата на Орландо над Бруклин със 102:101 като домакин в среща от редовния сезон на Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада (НБА).

Орландо навакса изоставане от 21 точки в хода на двубоя, за да запише четвъртия си успех над Нетс през настоящия сезон. Меджик направиха серия от 22:4 в последните 7:16 минути.

Тристан да Силва поведе съотборниците си с 21 точки, 6 борби и 7 асистенции, а Гога Битадзе добави 19 точки и 11 борби, включително точен наказателен удар, който донесе преднина за Орландо за първи път от откриващата четвърт при оставащи 17.7 секунди.

Кам Томас се завърна след контузия и бе най-резултатен за Бруклин с 25 точки, а Нетс допуснаха десета загуба в последните си 13 мача.

Orlando was down by 17 in the 4th...



Then closed the game on a 22-4



And @The_ColeAnthony came up CLUTCH with the game-winner! pic.twitter.com/8Co4ea31yt