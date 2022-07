Томас Бах посети Украйна и се срещна с Володимир Зеленски

Президентът на Международния олимпийски комитет Томас Бах посети Украйна и се срещна с президента на страната Володимир Зеленски и местни спортисти.

Германецът потвърди сериозна финансова помощ за украинските спортисти. Той пристигна в Киев с влак, където бе посрещнат от президента на Украинския олимпийски комитет Сергей Бубка и министъра на спорта в страната Вадим Гутсай.

Шефът на олимпийското движение в света се срещна с местни спортисти в олимпийския тренировъчен център и чу от тях какви са най-належащите им нужди. След това Бах бе приветстван от президента на Украйна Володимир Зеленски.

IOC President visits Ukraine to meet athletes and hold talks with President @ZelenskyyUa.



With a view to @Paris2024 and @milanocortina26, he announced that the IOC aid fund for Ukrainian athletes will be tripled to USD 7.5 million.



Learn more here https://t.co/3DOD03Lvvo